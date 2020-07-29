Москва, , 13:02 — REGNUM Основное событие среды, 29 июля, которое будет воздействовать на рынки — заседание американской Федеральной резервной системы (ФРС). Она, как предполагается, укажет направление дальнейшей кредитно-денежной политики, сильно влияющей на цены активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причём ожидается, что из-за кризиса риторика ФРС будет мягкой, направленной на финансовое стимулирование экономики за счёт мер по увеличению денежной массы. Это может означать рост предложения доллара и дальнейшее ослабление его курса.

В преддверии данных решений, которые будут представлены в 21:00 по мск, доллар снижается на мировом валютном рынке. Рубль выигрывает от такой динамики. Американец ослабляется на торгах в первой половине дня 29 июля к 72,20 руб. с недельных максимумов 72,50 руб.

Этому способствует и укрепление котировок нефти с $43,50 выше $44 за баррель Brent. Такое движение также связано с уменьшением котировок доллара и надеждами на то, что стимулы ФРС поддержат производство и спрос на ресурсы.

В то же время, если Федрезерв вечером не оправдает ожидания рынка, доллар на разочаровании способен укрепиться.

Таким образом, в зависимости от риторики регулятора, рубль в течение дня, вероятно, будет колебаться в техническом диапазоне 71,50 — 72,70 руб./доллар», — — полагает эксперт.

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