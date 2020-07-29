Кызыл, , 12:59 — REGNUM На борьбу с пожарами в лесах Тувы федеральное правительство направило 52,3 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, деньги выделены из резервного фонда.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 36,4 млн пойдут на авиапатрулирование лесных массивов. Как отмечается, это позволит выполнить почти пятьсот лётных часов. Глава республики Шолбан Кара-оол в связи с этим поручил подчинённым продолжить работу по профилактике лесов от пожаров.

«Мы выставляли посты на въезде в лесные массивы, строили лесные дороги, минерализованные полосы, восстанавливали пожарные водоемы, вели разъяснительную работу среди земляков», — отметил он.

Добавим, апрель 2020 года выдался крайне сложным для пожарных и сотрудников лесной охраны. Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в республике сгорело тайги больше, чем за весь прошлый год.

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