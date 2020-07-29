Москва, , 12:52 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года самым продаваемым новым автомобилем европейской компании в России стала немецкая модель Volkswagen Polo. Об этом 29 июля сообщается на сайте «Автостат».

Всего за шесть месяцев текущего года на авторынке РФ было реализовано 21,3 тыс. моделей Polo. Это на 23,3% меньше, чем было продано в России год назад.

На втором месте в рейтинге самых покупаемых машин европейских марок на российском рынке занимает Volkswagen Tiguan — 13,4 тыс. экземпляров. Это на 17,5% ниже прошлогоднего уровня перепродаж.

Тройку лидеров замыкает модель Renault Logan. С января по июнь этого года российские автолюбители купили на авторынке РФ 12,2 тыс. автомобилей данной модели, что на 25,8% меньше прошлогоднего результата продаж.

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно разместились еще две модели Renault — Duster (12,1 тыс. ед.; — 35,4%) и Sandero (10,9 тыс. ед.; — 26,6%).

Напомним, за первое полугодие 2020 года в России было продано 173,2 тыс. машин европейских марок — на 19,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Доля таких авто составила 29,1% от всех проданных в России машин.

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