Ярославль, , 12:32 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области признал недействующим предельный тариф на захоронение отходов для крупнейшего в регионе полигона твердых коммунальных отходов «Скоково». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Полигон «Скоково»

Ситуация интересна тем, что АО «Скоково» обжаловало приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Департамент входит в структуру правительства области. При этом правительство области является и учредителем самого АО «Скоково». То есть, по сути, предприятие выступило в суде против собственного учредителя.

Полигон посчитал, что установленный департаментом предельный тариф на захоронение отходов в 2020 году в размере 158,9 рублей за тонну занижен. Тариф устанавливается с учетом доказанных расходов предприятия. «Скоково» предложило включить в состав расходов и амортизацию подъездных путей к местам разгрузки. Департамент эти расходы включать не стал, так как дороги на полигоне строились за счет бюджетных средств. Надо сказать, что бюджет вложил в полигон немалые деньги — 372,8 млн рублей. Они были получены правительством области от правительства Москвы в то время, как на полигоне размещались отходы из столицы.

Департамент ЖКХ посчитал, что закон не позволяет включать расходы на амортизацию в состав затрат в связи с тем, что это были именно бюджетные деньги — таково требование законодательства. Но АО «Скоково» заявило, что деньги выделялись не в виде субсидии, а через увеличение основного капитала. После этого деньги перестали быть «бюджетными», став собственными средствами предприятия.

Кроме того, департамент ЖКХ не включил в состав расходов дивиденды (которые выплачиваются все тому же правительству области) и затраты на увеличение резервного фонда, который вырос из-за роста уставного капитала. Но в этой части суд с АО «Скоково» не согласился. Предприятие ведет не только регулируемую тарифами коммерческую деятельность и может заработать и на дивиденды, и на увеличение фонда.

В итоге приказ департамента ЖКХ об установлении тарифа для АО «Скоково» на 2020 год был отменен только по основанию не включения в затраты средств на амортизацию подъездных путей. Сумма спорных средств по сравнению с оборотами «Скоково» смехотворна — всего 331 тысяча рублей.

Если департамент согласится с судебным решением и включит эти деньги в затраты, тариф вырастет в лучшем случае на копейки. Если, конечно, при новом рассмотрении не появятся дополнительные обстоятельства, которые могут привести к росту тарифа.

С чем связан такой странный спор подконтрольного областной власти АО с профильным департаментом, неизвестно. В связи с эти напрашивается резонный вопрос: а контролирует ли вообще правительство деятельность «Скоково»?

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