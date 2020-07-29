Ярославль, 29 июля 2020, 12:32 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области признал недействующим предельный тариф на захоронение отходов для крупнейшего в регионе полигона твердых коммунальных отходов «Скоково». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Полигон «Скоково»
Полигон «Скоково»

Ситуация интересна тем, что АО «Скоково» обжаловало приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Департамент входит в структуру правительства области. При этом правительство области является и учредителем самого АО «Скоково». То есть, по сути, предприятие выступило в суде против собственного учредителя.

Полигон посчитал, что установленный департаментом предельный тариф на захоронение отходов в 2020 году в размере 158,9 рублей за тонну занижен. Тариф устанавливается с учетом доказанных расходов предприятия. «Скоково» предложило включить в состав расходов и амортизацию подъездных путей к местам разгрузки. Департамент эти расходы включать не стал, так как дороги на полигоне строились за счет бюджетных средств. Надо сказать, что бюджет вложил в полигон немалые деньги — 372,8 млн рублей. Они были получены правительством области от правительства Москвы в то время, как на полигоне размещались отходы из столицы.

Департамент ЖКХ посчитал, что закон не позволяет включать расходы на амортизацию в состав затрат в связи с тем, что это были именно бюджетные деньги — таково требование законодательства. Но АО «Скоково» заявило, что деньги выделялись не в виде субсидии, а через увеличение основного капитала. После этого деньги перестали быть «бюджетными», став собственными средствами предприятия.

Кроме того, департамент ЖКХ не включил в состав расходов дивиденды (которые выплачиваются все тому же правительству области) и затраты на увеличение резервного фонда, который вырос из-за роста уставного капитала. Но в этой части суд с АО «Скоково» не согласился. Предприятие ведет не только регулируемую тарифами коммерческую деятельность и может заработать и на дивиденды, и на увеличение фонда.

В итоге приказ департамента ЖКХ об установлении тарифа для АО «Скоково» на 2020 год был отменен только по основанию не включения в затраты средств на амортизацию подъездных путей. Сумма спорных средств по сравнению с оборотами «Скоково» смехотворна — всего 331 тысяча рублей.

Если департамент согласится с судебным решением и включит эти деньги в затраты, тариф вырастет в лучшем случае на копейки. Если, конечно, при новом рассмотрении не появятся дополнительные обстоятельства, которые могут привести к росту тарифа.

С чем связан такой странный спор подконтрольного областной власти АО с профильным департаментом, неизвестно. В связи с эти напрашивается резонный вопрос: а контролирует ли вообще правительство деятельность «Скоково»?

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Ярославской области проверило работу полигона «Скоково»