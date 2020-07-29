Киев, , 12:19 — REGNUM Государственный долг Украины по состоянию на начало июля превысил сумму в 85 млрд долларов, сообщила 29 июля пресс-служба правительства страны.

В сообщении отмечается, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 2,7% до 2 269,17 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте — на 3,85% до 85,01 млрд долларов.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,32 млрд долларов до 41,96 млрд долларов.

Также правительство подчеркивает, что в целом за отчетный период расходы на погашение государственного долга составляли 41,5 млрд грн (примерно 1,4 млрд долларов), а на обслуживание — 7,5 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 169,24 млрд гривен по внешним долгам и 231,46 млрд гривен по внутренним долгам, причем пик платежей приходится как раз на третий квартал года.