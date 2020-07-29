Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Тендер на создание дендрологического парка на берегу Тбилисского водохранилища объявлен в Грузии. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Прием заявок на участие в торгах будет осуществляться с 7 по 12 августа. В описании тендера указано, что общая площадь парка должна составить 163 гектара, где лесом необходимо засадить 93,3 гектара. Первоначальная сметная стоимость объявлена в размере 831 тыс. лари (почти $270 тыс.).

«Парк должен быть интересным с рекреационной точки зрения для людей всех возрастов. При выборе видов древесных растений необходимо учитывать ландшафт и климат, характерный для района Тбилиси», — говорится в тендере.

Напомним, лидер правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший миллиардер в Грузии Бидзина Иванишвили известен также своим хобби по коллекционированию редких видов деревьев. На его средства в стране созданы два дендрологических парка, в которые деревья свозили из разных регионов Грузии и других стран. Парки открыты для свободного посещения.

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