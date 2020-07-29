Москва, , 11:57 — REGNUM Минобороны России объявило закрытый аукцион на сумму почти 1,7 млрд рублей. Победитель тендера должен будет изготовить и поставить ведомству тару под боеприпасы, передаёт ИА REGNUM.

Итоги аукциона подведут 18 августа 2020 года. Начальная цена — 1 698 611 130,63 рубля. Размер аванса составит 30%, преимущества отданы организациям инвалидов. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Поставки в 2020—2021 годы должна быть осуществлена до 10 ноября. Подробности по лоту не сообщаются. Известно, что оплачивать товар будут частями: порядка 249 млн рублей в 2020 году и 1,449 млрд рублей — в 2021 году.

К аукциону не допустят компании, в которых руководитель или главный бухгалтер имел судимости за злоупотребление полномочиями, производство или сбыт товаров, которые не соответствуют требования безопасности, а также превышал должностные полномочия. Исключение — если судимость была погашена или снята.