Москва, , 11:52 — REGNUM КамАЗ зарегистрировал новое название ARX для своих будущих моделей. Информация об этом появилась на портале Роспатента.

При этом компания оформила само название, а также графический логотип под него. Последний представляет из себя аббревиатуру из трех букв, которая выполнена курсивом в серо-белом цвете.

Стоит отметить, что название распространяется только на один сегмент товаров и услуг — грузовые машины. Однако пока неизвестно, какое именно транспортное средство будет называться KAMAZ ARX. В прошлом году КамАЗ объявлял конкурс на название КАМАЗ-54 901.

Ранее стало известно, что на предприятии КамАЗ начался выпуск в тестовом режиме нового самосвала КамАЗ-6595 (6×4) с кабиной от Mercedes-Benz Arocs BM963.

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