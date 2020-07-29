Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии в 2019 году доходы ниже прожиточного минимума получали 17,4% жителей, за год их доля сократилась на 0,4%. Такие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, последние пять лет численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снижалась, исключение составил 2016 год: в 2015 году в Чувашии за чертой бедности жили 221,9 тыс. человек, в 2016 году их число выросло до 233 тыс. граждан, в 2017 году сократилось до 227,3 тыс. человек, в 2018 году насчитывалось 219 тыс. бедняков.

В 2019 году в Чувашии численность бедного населения снизилась по сравнению с 2018 годом на 6,5 тыс. и составила 212,5 тыс. человек.

Что касается доли бедного населения (к общей численности жителей республики), то в 2015 году бедняками считались 17,9% жителей, в 2016 году — 18,8%, в 2017 году — 18,4%, в 2018 году — 17,8%. По итогам 2019 года за чертой бедности жили 17,4% населения.

Отметим, что в Чувашии насчитывается 1,2 млн жителей.