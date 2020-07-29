Москва, , 11:46 — REGNUM Для того чтобы получить государственную субсидию на туры по России, жителям страны необходимо соблюсти несколько условий. Об этом сообщили в Ростуризме 29 июля.

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Так, одним из главных условий являются приобретение путевки в интернете и оплата картой «Мир». В ведомстве обратили внимание, что после старта программы, который предварительно намечен на август 2020 года, необходимо оплатить поездку «только на странице туроператора или гостиницы в интернете». При этом отмечается, что участие в данной программе становится невозможным в случае оплаты наличными деньгами либо оплаты через банковский терминал в офисах туркомпаний (гостиниц).

Также отмечается, что претендовать на кешбэк смогут только те российские туристы, чей тур или проживание будут составлять не менее пяти дней четырёх ночей.

«Турпоездка должна состояться до 20 декабря 2020 года. Оплачена поездка должна быть только в рамках программы в период ее проведения и у её участников», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует компенсировать от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в 2020 году. Для этих целей из бюджета уже выделили 15 млрд рублей. Предположительно, акция может быть запущена уже в августе.

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Всего в списке регионов России, затраты на путешествия по которым граждане страны смогут частично компенсировать, указаны более 50 субъектов РФ. Так, кешбэк будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ.

Также кешбэк будет предоставляться за покупку туров с 1 октября до 20 декабря в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, Ленинградскую и Московскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.