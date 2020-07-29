Новосибирск, , 11:40 — REGNUM Новосибирскому зоопарку имени Р. А. Шило по поручению губернатора дополнительно выделено 36,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Средства из резервного фонда правительства Новосибирской области будут предоставлены областному министерству культуры для финансирования непредвиденных расходов зоопарка в период пандемии коронавируса.

Отметим, что ранее регион уже дважды выделял средства зоопарку — в общей сложности 49,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский зоопарк открылся после карантина 24 июня. С 1 июля зверинец повысил цены на входные билеты и абонементы для посетителей.