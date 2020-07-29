Москва, , 11:40 — REGNUM Доля машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке за первое полугодие 2020 года составила 48% от всех машин, проданный за этот период в России. Об этом сообщает консалтинговое агентство JATO Dynamics Russia.

А вот другие крупные сегменты рынка России новых автомобилей имеют значительно меньший объём реализация за первые шесть месяцев 2020 года. Например, объем продаж В‑ и С-сегментов находится на уровне 30%. При этом доля остальных сегментов составляет не более 10%.

Стоит отметить, что год назад доля кроссоверов и внедорожников на российском авторынке составляла 45%. В 2018 году этот показатель равнялся 44%, в 2017 — 42%, а в 2016 он равнялся всего 39%.

Напомним, самым популярным кроссовером на авторынке РФ по итогам июня 2020 года стал Hyundai Creta.

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