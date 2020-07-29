Москва, , 11:35 — REGNUM Газпром защищается от санкций США и его действия понятны. А вот сама эта история, конечно, на этом не закончится, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя отказ от трубоукладчика «Академик Черский».

«США в любом случае будут дальше давить не только на Газпром, но и на его партнеров в Европе, а это крупнейшие энергетические компании.

И здесь как раз самое интересное: проглотит ли Газпром столь беспардонное вмешательство США в их экономическую деятельность или нет?

Если первое, то это станет началом их конца и поглощения их американскими конкурентами. Потому что США не остановятся даже, если они принудят свернуть строительство «Северного потока — 2»,

Штаты захотят владеть самим энергетическим рынком Европы, а не просто продавать на нем свой дорогой СПГ», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», больше не принадлежит Газпрому.

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