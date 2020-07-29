Москва, , 11:24 — REGNUM Гражданам РФ, скорее всего, придется пересмотреть свое отношение к хранению денег в российских банках, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя и информацию о том, что Минфин предложил конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

«Юридически все нормально, потому что это касается коррупционных дел. Сейчас, если преступное происхождение денег не доказано, эти деньги остаются человеку. Улюкаев — классическая история, когда все вернули семье. Идея заключается в том, чтобы возвращать государству деньги, законность получения которых не доказана. И формально это нормальная, цивилизованная логика. Но в практике правоприменения, когда у вас могут отобрать все, что угодно, в любой момент, это, естественно, вызывает панику, потому что наши одичалые будут применять это не столько друг против друга, сколько против нас, — сказал Делягин. — Ну и что, что у вас есть справка из налоговой? А суд решит, что вы ничего не доказали, и вашу справку из налоговой к рассмотрению принимать не будет. Мы же знаем, что судье не бывает ничего за прямое нарушение закона. Поэтому на деле это, скорее всего, будет использоваться для грабежа, и когда этот закон будет принят, нужно будет пересмотреть свое отношение к хранению денег в банках. В российских банках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Кричевский предположил, что очень скоро в РФ конфисковывать предложат не только деньги, но и квартиры, машины, дачи.

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