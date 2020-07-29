Москва, , 11:11 — REGNUM Большинство компаний в России (64%) готовы трудоустроить. Отказывают молодым специалистам без опыта работы 28 выпускников вузов % компаний, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще всего компании устраивают выпускников вузов на вакансии ассистента или помощника (15%), менеджера по продажам или по работе с клиентами (14%). продавцом (12%), на позиции ИТР (11%) и на должность оператора call-центра (8%).

Берут молодых специалистов в стажеры или трудоустраивают на вакансии офис-менеджера 6% работодателей, IT-специалиста или рабочего — по 4%, бухгалтера или логиста — по 3%, учителя фармацевта, врача и медсестры — по 2%.

Опрос проведен 1—21 июля 2020 года в 144 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 700 менеджеров по персоналу и представители кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самые востребованные молодые специалисты — это инженерно-технические работники.

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