Сеул, , 11:17 — REGNUM В мае 2020 года в Южной Корее на свет появились 23 001 младенец, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий майский показатель с 1981 года.

Число смертей в Южной Корее сократилось на 1,6%, до 24 353 человек. Естественная убыль населения составила 1 352 человека.

В мае текущего года в стране было зарегистрировано 4900 браков, что на 21,3% меньше, чем в мае прошлого года. Известно, что это самый низкий показатель за май с 1981 года.

Число разводов также сократилось на 9,5%, до 8929 случаев.