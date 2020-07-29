Москва, , 10:59 — REGNUM Банк России дал понять, что экономика России продолжит падать, а он не ударит пальцем о палец, чтобы предотвратить это, считает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что Банк России видит «восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года».

«На мой взгляд, к этим прогнозам надо относиться так: по всей видимости, до конца 2022 года Банк России не ударит пальцем о палец для того, чтобы что-то сделать. В течение 2020−2021 годов будет происходить непонятно что. И Банк России говорит, что не восстановится даже тот тренд, который был, когда нам рисовали экономический рост — то ли 0,2%, то ли 2% годовых? То есть сейчас у нас спад, экономика в свободном падении, и Банк России прямо и честно говорит, что она не восстановится, — сказал Делягин. — Предельно ясно и предельно откровенно. Я напомню, что кризис 2014 года начался в нашей стране не из-за западных санкций. Он начался еще в январе, еще при нефти в 105 долларов за баррель. Тогда, в декабре месяце, госпожа Юдаева дала развернутое интервью, в котором объяснила всем, что курс рубля зависит от американской политики, от китайской политики, в общем, от всего, кроме одной-единственной вещи — политики Банка России. И Банк России, насколько можно судить, свои конституционные обязанности по обеспечению стабильности национальной валюты выполнять не собирается».

После этого, как заявил Делягин, началось паническое бегство капиталов (по 20 млрд долларов в месяц), обвал и ослабление рубля и всё остальное.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Михаил Хазин полагает, что в настоящее время нет никаких оснований говорить о скором восстановлении российской экономики.

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