Чебоксары, , 10:38 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве АО «Камал» подан иск о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявителем является конкурсный управляющий общества. Согласно представленным данным, речь идёт о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и взыскании в конкурсную массу общества 28 363 026 рублей.

Отметим, с заявлением о признании АО «Камал» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения обратилось в суд само общество. В решении Арбитражного суда Чувашии от 17 апреля 2019 года о признании компании банкротом отмечалось, что в период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования в общем размере 20 314 181 рублей 18 копеек.

«Из анализа финансового состояния должника следует, что восстановление его платежеспособности невозможно», — говорилось, в частности, в судебном документе.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Камал» зарегистрировано в 2005 году в Чебоксарах, уставный капитал составляет 2 119 000 рублей, основной заявленный вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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