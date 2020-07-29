Каспийск, Дагестан, , 10:38 — REGNUM Строительство завода по производству стекловолокна и изделий из него в дагестанском Каспийске планируется завершить к концу 2020 года. На предприятии будет работать 185 специалистов, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанова.

Завод возводится на инвестиционной площадке «Уйташ» на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск», реализует проект ООО «Каспийский завод стекловолокна». В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы и подводятся линии электропередачи.

По словам Султанова, в этом году завершится реализация лишь первого этапа проекта. В перспективе при строительстве стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна (стеклонити и стеклоровинги) планируется создать еще 364 рабочих мест и привлечь более 2,8 млрд рублей инвестиций.

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