Москва, , 10:27 — REGNUM Если в РФ действительно начнут конфисковывать деньги граждан, законность получения которых невозможно доказать, то это обернется колоссальным объемом проблем, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о соответствующих законотворческих планах Минфина.

«Всё дело в трактовке, а я думаю, что трактовка будет следующая. Банки будут арестовывать средства. Например, обычно вам на карточку приходит заработная плата в 30 тыс. рублей. А потом вдруг приходит 100 тысяч. Сейчас, очень часто, вы эти 100 тыс. не можете снять, так как банк требует у вас объяснений, откуда они взялись. Теперь они будут арестовываться сразу как потенциально украденные у государства, — сказал Хазин. — Кроме того, как я понимаю, налоговая станет заниматься тем, что будет считать ваши расходы и ваши доходы. И если она обнаружит, что вы тратите существенно больше, чем получаете, то она будет пытаться наложить лапу на эти деньги. Проблема состоит в том, что сейчас это можно делать только через суд. И только в случае конфискации. А тут это будет делаться на административном уровне».

И это, как подчеркнул Хазин, создает колоссальный объем разного рода проблем.

«Мы все слышали истории, как арестовывались деньги, которые муж посылал жене, так как у супругов были разные фамилии. А в итоге реакция народа будет совершенно примитивной — он будет переходить на наличный расчет», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу Минфина жестко раскритиковал экономист Никита Кричевский.

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