Уфа, , 10:19 — REGNUM Сельскохозяйственную технику на 7,5 млрд рублей планируют приобрести в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на зональном семинаре «День поля», 29 июля передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в 2019 году аграрии Башкирии приобрели сельскохозяйственную технику на 6,5 млрд рублей. А в текущем году планируется закупить этого оборудования на 7,5 млрд рублей.

Отмечается, что за полгода хозяйства уже приобрели 1660 тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин на сумму 4, 7 млрд рублей. Это на 1,7 млрд рублей больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Фазрахманова, в ходе реализации льготной программы «Росагролизинг» было подано заявок для приобретения техники в лизинг на 3,8 млрд рублей, при этом заявки на 2 млрд рублей уже одобрены.

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