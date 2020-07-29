Москва, , 10:08 — REGNUM По итогам дня 28 июля нефть марки Brent незначительно подешевела, в очередной раз не сумев закрепиться над уровнем $44 за баррель. 29 июля на утренней сессии котировки расположились во флэте, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения, но пока безуспешно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Накануне Американский институт нефти рапортовал о неожиданном падении запасов сырой нефти в стране на 6,8 млн баррелей на прошлой неделе против прогноза роста на 357 тыс. баррелей.

Таким образом, падение объемов практически нивелировало прирост, зафиксированный неделей ранее. Впрочем, участники рынка практически не отреагировали на релиз, решив дождаться официальной статистики от Минэнерго, которая выйдет сегодня во второй половине дня.

Также движения на рынке нефти сковывает общая напряженность на мировых финансовых площадках, где инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу растущего числа инфицированных в США и в мире в целом, дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем, а также перспектив восстановления мировой экономики после пандемии.

На локальном уровне еще одним сдерживающим фактором выступает неопределенность в ожидании оглашения итогов Федрезерва.

В ближайшей перспективе Brent вряд ли выйдет из привычного диапазона — для этого просто пока нет повода. При этом чем дольше баррель пребывает в режиме консолидации, тем выше вероятность агрессивного прорыва в том или ином направлении.

На данном этапе понижательные риски продолжают превалировать, и об этом говорят в том числе технические факторы после неоднократных неудачных попыток совершить пробой уровня $44», — полагает эксперт.

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