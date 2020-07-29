Каспийск, Дагестан, , 10:10 — REGNUM Завод по производству полиэтилена и изделий из него ООО «Дагполимер» открылся 28 июля на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в дагестанском Каспийске. Запуск предприятия позволил создать 21 новое высокотехнологичное рабочее место, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

В церемонии торжественного открытия завода приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, премьер-министр региона Артем Здунов, а также прибывший в республику первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Официально дав старт работе нового предприятия. руководители осмотрели его производственные линии и продукцию.

«Дагполимер» будет использовать инфраструктуру фонда развития моногородов, на строительство которой в 2017 — 2018 годах фондом было выделено почти 550 млн рублей. За счет этих средств были построены газопровод, сети водоотведения и водоснабжения, две электроподстанции, а также автодорога к индустриальному парку. Ожидается, что объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты от производства и переработки полиэтилена составит порядка 1,1 млн рублей.

Напомним, инвестиционная площадка «Уйташ» развернута на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск». В настоящее время здесь реализуется шесть инвестпроектов, что позволило создать более 1,4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций по этим проектам превысил 2 млрд рублей.