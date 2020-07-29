Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции вынес решение о взыскании с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 15,8 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, УЖКХ нарушило Жилищный кодекс и в течение шести лет не исполняло обязанность по уплате взносов на капремонт общего имущества более 4,5 тысяч жилых помещений. Объем просроченной задолженности составил почти 16 млн рублей.

Суд взыскал с УЖКХ сумму долга. Орган местного самоуправления обязан в течение трех месяцев произвести оплату в пользу регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах — Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области». В законную силу решение суда не вступило.