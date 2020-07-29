Москва, , 10:02 — REGNUM В России с обманом со стороны потенциального начальства сталкивались почти две трети (65%) соискателей, которые сейчас ищут работу. Об этом 29 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга HeadHunter.

Так, 61% респондентов пожаловались на то, что работодатель указывает в вакансии заработную плату выше реальной. Еще 53% указали на то, что заявленные обязанности отличаются от фактических.

Чаще всего об обмане со стороны работодателей сообщали соискатели работы в сфере госслужбы и НКО (78%), автобизнеса (78%) и административного персонала (75%). Менее всего — представители IT-сферы (56%) и добывающей отрасли (56%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке России заявили, что уровень безработицы за июнь в стране увеличился на 0,2%, до 6,3%.

По данным Центробанка, в июне замедлилось снижение потребности работодателей в работниках. Это произошло на фоне возобновления работы предприятий и частичной отмены санитарных ограничений.

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