Москва, , 10:00 — REGNUM В РФ может снизиться средняя кредитоспособность ипотечных заемщиков, считает руководитель отделения «Управление недвижимостью» факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя главы Минфина Алексея Моисеева, по мнению которого субсидирование ипотеки может «раздуть пузырь» на рынке этого вида кредитования.

«Эти опасения выглядят достаточно обоснованно, — сказал Сиволапов. — В первую очередь риск заключается в том, что государство берет на себя субсидирование долгосрочного кредита, а общий объем субсидий на будущие годы сейчас сложно спрогнозировать. Другая опасность связана с тем, что за счет привлечения клиентов из менее обеспеченных групп населения, платежеспособность которых в долгосрочной перспективе может оказаться под вопросом, снижается средняя кредитоспособность заёмщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко предупредил, что субсидируя низкие ставки по ипотеке, правительство России рискует подтолкнуть ситуацию к необоснованным рискам.

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