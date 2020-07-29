Москва, , 09:53 — REGNUM Субсидируя низкие ставки по ипотеке, правительство России рискует подтолкнуть ситуацию к необоснованным рискам, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, по мнению которого субсидирование ипотеки может «раздуть пузырь» на рынке этого вида кредитования.

«Конечно, любое субсидирование — это риск пузырей, — согласился Домащенко. — Необходимо рассматривать проблему со всех сторон, в том числе с точки зрения риска потери работы заемщиков и ухудшения их платежеспособности. Низкими субсидируемыми ставками государство может подтолкнуть к необоснованным рискам. Ипотеку возьмут, но смогут ли ее выплатить на длительном горизонте, учитывая текущие тренды в экономике? С другой стороны строительный сектор надо также поддерживать. Кто победит в споре строителей и Минфина пока непонятно. Не стоит забывать, что бюджет стал дефицитным. На все «добрые» инициативы средств не хватит».

В связи с этим Домащенко подчеркнул, что рост необслуживаемых обязательств приводит к замедлению экономической активности, а впоследствии — к рецессии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года,

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