Москва, 29 июля 2020, 09:53 — REGNUM Субсидируя низкие ставки по ипотеке, правительство России рискует подтолкнуть ситуацию к необоснованным рискам, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, по мнению которого субсидирование ипотеки может «раздуть пузырь» на рынке этого вида кредитования.
В связи с этим Домащенко подчеркнул, что рост необслуживаемых обязательств приводит к замедлению экономической активности, а впоследствии — к рецессии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года,
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