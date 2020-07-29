Симферополь, , 09:47 — REGNUM В Симферополе планируется возобновить проведение сельхозярмарок, об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. Вопрос обсуждался на планёрном совещании в мэрии.

Первый заместитель главы администрации Сергей Бажан, в частности, сообщил, что во взаимодействии с Минсельхоза Крыма возобновляется практика проведения расширенных сельскохозяйственных ярмарок. Он также доложил, что ведётся подготовка к открытию школьной ярмарки, которое состоится 31 июля, а также книжной, которая должна открыться 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение ярмарок в Симферополе ранее было запрещено из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.