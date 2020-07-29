Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве до конца 2020 года в промышленных зонах введут в эксплуатацию более 3,8 млн кв. метров недвижимости, в том числе 1,88 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, за I полугодие на территории промзон возведено около 50 разных объектов площадью 2 млн кв. метров

Лёвкин отметил, что промзоны осваиваются комплексно с обязательным сохранением модернизированных производств и созданием социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланировано реорганизовать около 70% промышленных зон.

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