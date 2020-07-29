Токио, , 09:30 — REGNUM Национальная авиакомпания Японии Japan Airlines объявила, что приостановит прием на работу новых сотрудников, сообщает японское информационное агентство ANN. В частности, это касается студентов японских вузов, которые закончат обучение весной следующего года. Они не смогут получить работу в крупнейшей авиакомпании Японии.

Исключение составят только пилоты, люди с ограниченными возможностями и те, чьи заявки авиакомпания уже одобрила. Всего Japan Airlines планировала нанять около 1700 новых сотрудников, однако это число резко сократилось.

Решение вызвано тем, что в условиях пандемии спрос на перелеты упал, и невозможно предугадать, как сложится ситуация дальше. Такие же меры предпримет и вторая по величине японская авиакомпания — All Nippon Airways.