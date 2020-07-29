Берлин, , 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

Информация о том, что Volkswagen выпустил машины с программным обеспечением, которое занижает реальные данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, появилась в 2015 году. Однако только в начале лета 2018 года суд признал немецкого автопроизводителя виновным в махинациях с занижением показателей выброса.

Во время судебного разбирательства представители компании признались в махинациях и пообещали отремонтировать или выкупить у пострадавших клиентов более 550 000 машин.

В итоге более 86% владельцев неисправных моделей Volkswagen и Porsche предпочли, чтобы производитель выкупил их автомобили.

Напомним, в июне текущего года российские дилеры Volkswagen реализовали 7 553 автомобиля — на 20% меньше, чем в июне 2019 года.

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