Чита, , 09:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволила Забайкалью начать третий этап снятия ограничительных мер. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, с сегодняшнего дня, 29 июля, в регионе разрешено работать в полном формате всем видам бизнеса, в том числе — кафе, ресторанам, кинотеатрам, а также — детским садам.

«Однако, требования остаются прежними для всех. Обязательны дистанция в 1,5 метра, уведомление о возобновлении деятельности в органы Роспотребнадзора и министерство экономического развития края, соблюдение всех санитарных требований в условиях пандемии», — подчеркнул зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Вместе с тем в Забайкалье пока ещё запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также организация массовых культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае существенно улучшилась. По состоянию на 29 июля, 3645 (42 пациента за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

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