Могоча, Забайкальский край, , 09:17 — REGNUM Ставший резидентом ТОР «Забайкалье» компания «Хорт-В» не только создаёт новое предприятие, но и берёт на себя социальную нагрузку, помогает в благоустройстве территории региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о выделении двух миллионов рублей на ремонт крыши школы в Могочинском районе.

По словам генерального директора компании «Хорт-В» Василия Новикова, в рамках деятельности на территории опережающего развития предприятие намерено провести геологоразведочные работы и построить горно-обогатительный комбинат с подземным способом добычи золотосодержащей руды, а также — фабрику по переработке руды производительностью до 800 тысяч тонн в год, лаборатории, общежития для рабочих и всю необходимую производственную инфраструктуру.

Выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Резидент ТОР «Забайкалье» рассчитывает на ежегодный выпуск золота в объеме 2000 кг с дальнейшим увеличением до 4 000 кг в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодня заявка правительства Забайкальского края на создание ТОРов по плановым значениям по количеству резидентов исполнена на 100%. Изначально было заявлено 15 резидентов, столько компаний и получили такой статус. По инвестициям и рабочим местам заявка исполнена на 60%.

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