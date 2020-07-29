Анкара, , 09:00 — REGNUM Представители Узбекистана и Турции подтвердили стремление увеличить взаимный товарооборот до $5 млрд в краткосрочной перспективе, сообщили 29 июля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

28 июля заместитель премьер-министра Узбекистана — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков встретился в Анкаре с министром торговли Турции Рухсарой Пекджан.

Стороны отметил необходимость ускорения согласования проекта соглашения о преференциальной торговле. Собеседники также обсудили вопросы наращивания сотрудничества между карантинными службами двух стран.

Напомним, по итогам 2019 года товарооборот между Турцией и Узбекистаном составил $2,5 млрд, что на 22,7% больше, чем годом ранее.

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