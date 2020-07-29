Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Автопроизводитель General Motors зарегистрировал в Соединенных Штатах новое имя — Symboliq для электрокара Cadillac (бренд General Motors). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока неизвестно, какая именно модель получит новое название. Среди «претендентов на имя» два разрабатываемых компанией электромобиля: седан Cadillac Celestiq и кроссовер Cadillac Lyriq.

Есть вероятность, что новое название Symboliq получит кроссовер. Подробностей об этой новинке пока нет. Тем не менее, скорее всего, на премьере модели мы увидим компактного одноклассника бензинового Cadillac XT4.

Напомним, 6 августа 2020 года состоится дебют электромобиля Cadillac Lyriq, который получит революционный по архитектуре и функционалу салон.

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