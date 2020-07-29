Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам торгов 28 июля нефть марки Brent снизилась до $43,28 (-0.48%). Нефть продолжает торговаться в диапазоне $41−45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает наряженная ситуация между США и Китаем, а также высокое число заболеваний коронавирусом в мире и США. Все это снижает спрос на нефть и нефтепродукты и замедляет восстановление американской экономики.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $43,33 (+0,10%). Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC).

По прогнозам ожидается сохранение ставок в диапазон 0,00% — 0,25%. Наибольший интерес представляет пресс-конференция главы ФРС США Дж.Пауэлла.

Участники рынка надеются услышать от американского Центробанка о готовности оказывать поддержку экономике.

Покупатели готовы поднять цену до $47, но нет драйверов для роста. Поэтому лучший сценарий для всех, это колебания около $43.

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