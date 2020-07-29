Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам пяти лет среди городов-миллионников наибольший прирост легковых автомобилей произошёл в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В Краснодаре количество зарегистрированных легковушек за пять лет выросло на 17%. Таким образом, на 1 января 2020 года число легковых машин в этом городе составило 351,1 тыс. единиц.

На втором месте по темпам роста авто — Воронеж. Здесь за отчётный период автопарк увеличился на 9%. Объем парка на начало текущего года в данном регионе достиг 332,8 тыс. единиц. Третье место занял Екатеринбург (466,4 тыс. ед.; +7%).

Пятерку лидеров замыкают Волгоград (266,6 тыс. ед.) и Нижний Новгород (364,3 тыс. ед.). В этих городах прирост составил менее 7%.

Напомним, по итогам января-июня нынешнего года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 1 676 000 рублей.

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