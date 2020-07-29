Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 28 июля завершились ростом. Рубль подешевел по всем фронтам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 1,42%, до 72,59 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 85,08 руб., фунт/рубль — на 1,66%, до 93,79 руб.

Рубль стал дешеветь с открытия Мосбиржи и находился под давлением до закрытия вечерних торгов. Рынок отыгрывал снижение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC).

Коррекцию в парах с долларом вызвала частичная фиксация прибыли в драгметаллах. Вероятно, многие участники рынка решили уменьшить открытые позиции перед заседанием FOMC.

28 июля регулятор сообщил о продлении своих программ кредитования до конца 2020 года. Они должны были завершиться 30 сентября. Продление срока указывает на то, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 43.33 (+0,10%). Основные пары с долларом на Форекс торгуются в узком диапазоне.

Есть мнение, что низкая активность на рынке сохранится до пресс-конференции главы ФРС США Дж. Пауэлла. Инвесторы надеются услышать от американского Центробанка о готовности оказывать поддержку экономике.

Рубль останется под давлением поскольку кроме заседания ФР США на рынки оказывает негативное влияние пандемия. Стало известно, что в Германии вновь возросло число случаев заболеваний коронавирусом с 500 до 800 человек в день.

Новый всплеск наблюдается в Испании, Австрии, Бельгии. Это связано с частичным открытием границ, ослаблением ограничений, массовыми мероприятиями.

Цена вышла из многодневного диапазона. Учитывая, что налоговый период завершился, рубль рискует ослабиться к доллару до уровня 73 рубля.

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