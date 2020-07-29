Ульяновск, , 08:10 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска на муниципальном предприятия выявлена задолженность по заработной плате. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в МУП «Городской теплосервис» не принимались меры к своевременной оплате труда 128 работников, в результате образовалось 3 млн рублей задолженности. По данному факту прокурор района Ульяновска вышел в суд, в результате в июле погашено около 1,9 млн рублей задолженности.

В прокуратуре напоминают, что в отношении предприятия в июне 2020 года введена процедура наблюдения,

Всего за полугодие после вмешательства органов прокуратуры в Ульяновской области погашено свыше 37,5 млн рублей долгов по заработной плате. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в трёх муниципалитетах после проверок погасили задолженность по зарплате на сумму более 2,4 млн рублей. В числе должников — сельхозкооператив.

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Ранее нарушения по выплате заработной платы были выявлены в больнице Сурского района Ульяновской области.

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