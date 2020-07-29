Чита, , 07:10 — REGNUM Забайкальским властям удалось убедить собственника самовольно установленного ларька по улице Шилова, 93а в Чите приступить к его демонтажу. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, всего за три года в столице края по предписанию департамента госимущества снесено более 40 незаконных строений.

По словам начальника управления земельных отношений регионального департамента госимущества Нины Андреевой, в большинстве случаев владельцы незаконных строений в добровольном порядке устраняют нарушения, но в данном случае предписание ведомства и вступившее в силу решение Центрального районного суда города Читы было оставлено без внимания.

«Это и явилось поводом для проведения принудительного демонтажа павильона. Однако сегодня мы видим, что работы по сносу должником начаты. В связи с этим, а также поступившим ходатайством об отложении принудительного исполнения по сносу строения, судебный пристав-исполнитель отложил исполнительные действия до 12 августа этого года», — отметила Нина Андреева.

По её словам, на территории Читы выявили более 600 земельных участков, на которых размещены нестационарные торговые объекты, из них — в 85% нашлись разного рода нарушения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работу по освобождению территории столицы региона — города Читы — от незаконных построек забайкальские власти актуализировали в июле 2020 г.

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