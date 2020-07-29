Чусовой, Пермский край, , 07:09 — REGNUM Антимонопольная служба предполагает, что в Чусовом Пермского края жителям приходилось необоснованно переплачивать за услуги водоотведения.

УФАС по Пермскому краю направило в адрес МУП «Горводоканал» предупреждение с требованием прекратить навязывать потребителям незаконные условия договора холодного водоснабжения и водоотведения. Предприятие должно произвести перерасчет объема поверхностных сточных вод в соответствие с методикой Минстроя РФ.

Анализируя тариф, антимонопольная служба обратила внимание на непонятное ценообразование. В апреле, мае, сентябре и октябре принимаемый объем сточных вод увеличивался на 25% от общего объема водоотведения за месяц. В эти периоды интенсивного таяния снега и активных дождей увеличивалась и стоимость услуг водоотведения для потребителей. Плата за дождь и снег не противоречит законодательству. Однако для расчета тарифа, с учетом принимаемых осадков, предприятие обязано регулярно запрашивать в Росгидромете или иных организациях, имеющих лицензию в области гидрометеорологии.

«Величина в размере 25%, на которую, согласно договорам с горводоканалом, увеличивался объем сточных вод в месяцы интенсивного выпадения осадков, была рассчитана непонятным нам способом и годами не менялась. При таких обстоятельствах мы предполагаем, что потребители коммунальных услуг в Чусовом могли на протяжении нескольких лет необоснованно переплачивать за услуги водоотведения», — отметили в УФАС по Прикамью.