29 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:09 — REGNUM Пока надзорный орган и защита спорят о том, есть ли у семьи Арашуковых имущество на 1,5 млрд рублей, ИА REGNUM попыталось проанализировать видимые активы и связи фигурантов уголовного дела Рауфа и Рауля Арашуковых.

Рауф Арашуков Http://council.gov.ru/

Об уголовном деле

30 января 2019 года на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Он стал фигурантом дела об организации преступного сообщества, убийствах замглавы молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, давлении на свидетелей. Помимо этого, его подозревают в хищении газа на сумму свыше 32 млрд рублей. Хищение, по данным следствия, происходило в течение нескольких лет. В 2020 году к обвинениям добавились статьи о превышении должностных полномочий и ложном доносе.

Следствие считает, что группа лиц обеспечила заключение договоров поставки в адрес компаний газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Излишки продавались компаниям и физлицам за наличные средства.

В первые дни по делу прошло более 40 обысков в десятке городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области.

Позднее в рамках уголовного дела были задержаны отец экс-сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаза», бывший депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Беслан Арашуков и брат супруги Рауля Арашукова — бывший замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба. Мать экс-сенатора и его сестру Камилу Агоеву в рамках дела о растрате в декабре 2019 года объявили в федеральный розыск.

В феврале 2019 года также в розыск в рамках расследования дела о хищении природного газа объявили и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Количество фигурантов в этом деле уже давно перевалило за десяток.

Из биографии бывшего сенатора

Кресло сенатора Рауф Арашуков занял в сентябре 2016 года, когда ему был 31 год. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории. До этого он успел побывать самым молодым депутатом Ставрополья, будучи избранным в городскую думу в 18 лет. Точнее совершеннолетие он отменил за 11 дней до дня выборов. В избирательных документах в 2004 году он фигурировал как заместитель начальника отдела инвестиций ООО «Ставропольрегионгаз». Юные годы не мешали ему строить карьеру госслужащего. В 21 год он был назначен министром труда и социального развития республики. Соответствующий указ издал глава региона Мустафа Батдыев.

Арашуков, которому на сегодня 34 года, успел побыть помощником главы республики Бориса Эбзеева, главой Хабезского района, депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, замдиректора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а также замглавы правительства республики, когда пост главы занимал Индрис Кябишев. На последней должности Арашуков курировал в том числе вопросы газификации.

По итогам 2016 года, в декларации тогда ещё сенатор отразил доход чуть более 1,6 млн рублей, став самым «бедным» из своих коллег. Доход его супруги составил и вовсе всего 308 рублей. Уже по итогам 2017 года доходы сенатора выросли до 4,9 млн рублей. В активе семьи указывалось три жилых дома площадью от 148,9 до 890 кв. м, три квартиры и земельный участок.

Претензии Генпрокуратуры

Сопоставив официальные доходы Рауфа и Рауля Арашуковых за 9−10 лет (15 и 65,9 млн рублей, соответственно), Генпрокуратура России пришла к выводу, что они существенно меньше стоимости приобретённого имущества, оцениваемого в 1,469 млрд рублей.

Прокурор потребовал изъять и обратить в доход имущество семьи Арашуковых. Надзорная инстанция уточнила, что во время замещения государственных и муниципальных должностей отец и сын приобрели 75 объектов недвижимости, включая девять домов, пять квартир, трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и многое другое. Имущество, по данным прокурора, оформлялось на родственников, охранников и личных водителей.

«Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют», — заявили в прокуратуре и подали гражданский иск об обращении имущества в доход государства.

Рассматривать иск будет Верховный суд РФ.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что у его подзащитного нет имущества на 1,5 млрд рублей, а то, что есть в собственности, приобретено законно.

Активы семьи Арашуковых

Родовым гнездом семьи Арашуковых является аул Хабез в Карачаево-Черкесии, где на 2020 год проживает чуть более 6,4 тыс. человек.

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня за Рауфом Арашуковым не оформлено ни одной действующей компании. При этом он совместно с Мурадином Кардановым в июне 2005 года в Ставрополе был создателем благотворительного фонда имени себя. Фонд был ликвидирован в июне 2010 года по решению суда. Любопытно, что основным видом деятельности некоммерческой организации было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», а дополнительным — «деятельность по управлению финансово-промышленными группами», что само по себе противоречит профильному закону. Вероятно, это и послужило основанием для ликвидации.

С Кардановым Арашукова объединяет ещё одна общая фирма — некоммерческое партнёрство «Группа компаний «АРР», которое было создано в июне 2005 года в Ставрополе. Компания имела те же основной и дополнительный вид деятельности, что и благотворительный фонд. Группа была ликвидирована в январе 2010 года. Ликвидатор — Наталья Копыстко, которая имеет в активе строительную фирму в Ставропольском крае и долю в компании, торгующей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

По данным ТАСС, Арашуков также был президентом футбольного клуба «АРР». В ЕГРЮЛ действительно есть ООО «Футбольный клуб «Арашукова Рауфа Раулевича «НАРТ», созданный в феврале 2005 года. Учредителем с долей 60% числится Рауф Раулевич Арашуков, у которого с бывшим владельцем благотворительного фонда отличается ИНН, хотя, казалось бы, данный идентификатор является для каждого гражданина уникальным и единственным. Оба ИНН, к слову, оформлены в Ставропольском крае. Итак, владелец футбольного клуба, прописанного в ауле Хабез, создал его совместно с Артуром Богатыревым и Артуром Джумаевым. Гендиректор — Руслан Тлисов. В ЕГРЮЛ есть отметка, что данные об адресе ООО «недостоверны».

Джумаев на сегодня глава сельхозкооператива «Хабезский», созданного в том числе другими членами его семьи. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока.

С 2003 по 2005 год в ауле Хабез работало ООО «Адиюх». Руководил им Анзор Кунижев, владелец — Рауф Арашуков. Тут стоит обратить внимание на то, что фигурирующий в сообщении Генпрокуратуры трехэтажный отель носит название «Адиюх-Пэлас».

В «активе» Рауля Туркбиевича Арашукова есть только уже ликвидированные компании. Например, в ауле Хабез в августе 2001 года было создано ООО «Ангелина», проработавшее до августа 2004 года. Среди владельцев были Рауль, Аслан-Гери Арашуковы и Зурида Шехмурзова.

Эта же компания «Ангелина» числилась соучредителем ОАО «Адиюх» (работало с 2002 по 2010 год), которое занималось гостиничным бизнесом. Директором ОАО была Аида Арашукова, в активе которой на сегодня есть вполне действующее ООО «Адиюх-Пэлас». Общество работает с августа 2010 года и Аида — единственный владелец компании. На той же улице, по которой имеет «прописку» ООО, расположен и гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх Пэлас», который позиционируется жемчужиной Карачаево-Черкесии и имеет территорию в 17 га, где есть собственное озеро, минеральный источник, банно-бассейный комплекс, гостиница и рестораны. На сайте комплекса, его позиционируют «сказкой в горах», так как он расположен на высоте 770 м над уровнем моря.

Директор ООО «Адиюх-Пэлас» — Инна Шовгенова. Адрес «прописки» общества совпадает с адресом компании «Минара» (ресторанный бизнес). Данная фирма создана в 2006 году, владелец и директор — Руслан Каргаев.