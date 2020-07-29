Тегеран, , 08:10 — REGNUM 28 июля представитель иранской южной провинции Керман заявил, что провинция привлекла 282 миллиона долларов иностранных инвестиций из общего утвержденного за шесть лет объема инвестиций в размере 1,65 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Директор управления финансов и экономики в Кермане Хамид Шахсавари выступил перед журналистами IRNA и отметил: «За последние шесть лет было одобрено 38 проектов на сумму 1,65 миллиарда долларов для реализации за счет иностранных инвестиций».

Говоря об иностранных инвестициях в провинцию, чиновник подчеркнул, что они были сделаны европейскими странами и государствами юго-восточной Азии в промышленные и энергетические проекты. По его словам, провинциальные чиновники каждые три месяца пересматривают процесс реализации проектов, реализуемых иностранными инвесторами.