Тегеран, , 08:31 — REGNUM По словам местного чиновника, в этом году через иранский порт Шахид-Раджаи в юго-восточном городе Чабахар поступило около 627 000 тонн основных товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июля.

Директор департамента портов и морской организации провинции Систан и Белуджистан Бехруз Агаи рассказал журналистам IRNA, что такой показатель демонстрирует значительный рост, что сигнализирует о светлом будущем для Чабахара в качестве единственного порта страны, имеющего выход к мировому океану.

«Иран также зарегистрировал рекордный ежедневный экспорт 800 грузовиков из порта Шахид-Бехешти в Чабахаре», — сказал Агаи. Он отметил, что рост экспорта и импорта товаров, а также транспортировки товаров создаёт много рабочих мест в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

Порт Чабахар является важнейшим районом страны, который обеспечивает один из наиболее экономически эффективных маршрутов импорта и экспорта сырьевых товаров.