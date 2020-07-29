Тегеран, , 08:13 — REGNUM 27 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции были введены в отношении страны в нарушение всех международных норм, в связи с чем должны быть сняты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июля.

Выступая на встрече производителей и деятелей нефтехимической и сталелитейной промышленности, он отметил, что за последние два года и три месяца у него было по меньшей мере 23 заявки на переговоры от западных государственных лиц.

«Создание продукции очень ценно для нас, в связи с чем этот год обозначен как скачок производства, а производство является фундаментом удовлетворения потребностей общества, занятости, экспорта, захвата целевых рынков и нахождения должного положения в регионе и мире», — заявил он.

«Наиболее важные нефтехимические и сталелитейные компании берут на себя тяжелое бремя как производства, так и ненефтяного экспорта, а также помогают удовлетворять потребности в иностранной валюте и создавать рабочие места для молодежи и выпускников», — сказал президент.

Он подчеркнул: «Как в нефтехимическом, так и в сталелитейном секторах мы дистанцировались от сырьевых продаж и вступили в фазу добавленной стоимости, что является важным вопросом, который увеличивает благосостояние общества и создает новые рабочие места, а также потенциал страны».