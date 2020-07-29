Казань, , 03:55 — REGNUM Арбитраж Татарии, рассмотрев требование конкурсного управляющего лишившегося три года назад лицензии «Татагропромбанка», отказал в наложении ареста на имущество бывшего министра финансов Татарии, экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Он фигурировал в ходатайстве как контролировавшее должника лицо. В отношении других фигурантов арест на имущество был наложен, передаёт ИА REGNUM.

Ещё в конце марта 2020 года госкорпорация, которая выступает конкурсным управляющим банка, потребовала взыскать с Мусина, Хайдарова, Федорова, Каримовой и Баталовой 1,2 млрд рублей убытков. По мнению заявителя они возникли из-за ненадлежащей организации управления банком. Также управляющий выяснил, что руководители совершили действия по переводу средств в позднее обанкроченные «Татфондбанк» и «Интехбанк», предоставляли безнадежные кредиты и приобретали безнадежные права требования.

В качестве обеспечительных мер управляющий попросил об аресте имущества, в том числе запретить управлению Росреестра «проводить регистрацию прав на недвижимое имущество», принадлежащее Мусину, и наложить арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета фигуранта, — «в пределах 1 058 951 765,29 рубля». Схожие просьбы были высказаны и в адрес имущества других бывших топ-менеджеров и суд их удовлетворил.

Отказывая в аресте имущества Мусина, судья указал на то, что тот признан банкротом как физлицо и идёт реализация имущества, а обеспечительные меры в этом случае могут быть применены лишь «по определению арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве».

Напомним, аффилированный с Робертом Мусиным «Татагропромбанк» лишился лицензии в марте 2017 года, занимая на тот момент 400 место по размеру активов. На начало июня 2020 года у банка есть долг перед 137 кредиторами на общую сумму более 1,78 млрд рублей.

Более 46% в банке принадлежало компании «Новая нефтехимия», подконтрольной экс-министру. Отзыв лицензии произошёл одновременно с крупным участником банковского рынка республики — «Татфондбанком», с которым «Татагропромбанк» входил в одну банковскую группу.

Сам Мусин на сегодня является банкротом, как и «Новая нефтехимия». Помимо этого, он проходит фигурантом уголовного дела.