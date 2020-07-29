Южно-Сахалинск, , 03:27 — REGNUM Арбитраж Сахалинской области признал обоснованным иск к компании «Сигма Нефтегаз Сервис-Сахалин», работающей в сфере предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа, и начал процедуру банкротства ООО. Конкурсное производство пройдёт по упрощенной схеме, так как общество на сегодня ещё и ликвидируется, передаёт ИА REGNUM.

Решением суда конкурсное производство продлится четыре месяца — до 23 ноября 2020 года. Тем же вердиктом в третью очередь реестра кредиторов были включены требования хабаровского ООО «Геопроминвест» (геологоразведочные работы) на сумму 490 тыс. рублей. Конкурсным управляющим назначена Евгения Кузнецова.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в январе 2016 года в Южно-Сахалинске. Владелец общества — Андрей Черныш. В активе последнего также есть строительная компания «ДВ Техмаш» из Хабаровска, в которой он является гендиректором.