Москва, , 03:09 — REGNUM Обанкроченный пять лет назад «Пробизнесбанк» обратился с крупным иском к одному из своих бывших топ-менеджеров — Сергею Калачеву, который был фигурантом дела о растрате. Иск на 2,18 млрд рублей, который арбитраж Москвы пока не принял к производству, стал вторым на подобную сумму, поданным банком без лицензии. Заседание по первому делу на 2,09 млрд рублей назначено на 17 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Последние претензии банком были поданы к Калачеву и московскому ООО «Вега» 22 июля 2020 года. Сумма требований — 2 180 746 711,44 рубля. У банка и этих же ответчиков уже есть спор на 2 093 488 768 рублей 14 копеек, который тянется с января 2020 года.

Напомним, АКБ «Пробизнесбанк» остался без лицензии 12 августа 2015 года, будучи на 51-м месте по размеру активов в РФ. Среди причин отзыва регулятор называл в том числе и размещение средств в низкокачественные активы. На начало июня 2020 года у банка есть обязательства перед 8 015 кредиторами на общую сумму 84,864 млрд рублей.

В 2019 году группу бывших топ-менеджеров банка, включая главу коллекторского агентства Сергея Калачева, осудили по делу о растрате 2,4 млрд рублей в банке. Калачев получил 6,5 года колонии общего режима.