Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Возможности компании Kodak будут задействованы для производства компонентов нефирменных лекарств на территории Соединённых Штатов. Об этом 28 июля заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните ее со старых добрых времен плёночной фотографии <…>. Это Kodak», — сказал американский лидер.

В Вашингтоне рассчитывают, что компания сможет вернуть в США производство 25% непатентованных лекарственных средств, которые сейчас импортируются из-за рубежа.

«Нефирменные лекарства могут быть настолько же эффективными, как и фирменные, но стоят они намного меньше», — объяснил Трамп.

Он добавил, что для реализации намеченных планов Kodak получит кредит в размере $765 млн. Таким образом, по мнению американского лидера, утратившая позиции компания сможет обеспечить США востребованной фармацевтической продукцией.

Читайте ранее в этом сюжете: От пленки к биткойнам: Kodak создаст собственную криптовалюту