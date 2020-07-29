Москва, , 01:04 — REGNUM Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил американскую технологическую корпорацию Apple в монополии и выкачивании денег из своих клиентов. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в Telegram.

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. Стоит отметить, что ранее Дуров уже критиковал Apple за 30-процентную комиссию, назвав ее разрушительной для стартапов и целых индустрий.

Теперь же Дуров перечислил семь причин, по которым, как он считает, комиссия Apple в App Store должна «волновать каждого владельца iPhone».

Дуров считает, что все владельцы смартфонов от Apple переплачивают за все приложения и цифровые покупки. Дело в том, что продукция Apple продается с фантастической наценкой — компания берет с пользователей на несколько сотен долларов больше, чем себестоимость самого смартфона. При этом пользователи далее должны платить за определенные приложения.

«Другими словами, Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили», — пишет Дуров.

Другая причина — цензурирование приложений корпорацией Apple. Если разработчики приложения не заплатили 30-процентный налог, то приложение в App Store будет скрыто и пользователь даже не узнает, что скрыто оно по решению Apple.

Следующая причина — это проблемы с конфиденциальностью. Чтобы устанавливать приложения на iPhone нужно создать учетную запись в App Store. Через эту учетную запись привязываются все приложения и поступающие от них уведомления, что позволяет Apple отслеживать действия пользователя.

Привязку к учетной записи Apple использует, чтобы «продавить» 30-процентный «налог», объясняет он. «Результат — Вы платите своей личной информацией за их жадность», — пишет Дуров.

Еще одна причина — задержка в обновлении приложений. Если разработчики приложений обновили его, пользователи продукции Apple могут получить обновление иногда через несколько дней, а иногда и через несколько недель, только потому, что модераторы Apple задерживают распространение обновлений без видимых на то причин.

30-процентный налог от Apple тормозит развитие приложений, так как многие компании, занимающиеся разработкой приложений, имеют совсем небольшой доход и не могут получить средства для развития, а некоторые компании просто не появились из-за политики Apple. Есть те кто обанкротился.

Чтобы покрыть расходы разработчики приложений вынуждены совать в них больше рекламы, а иногда и просто торговать данным пользователей. В этом Дуров винит все тот же 30-процентный налог от Apple.

В целом, такая политика Apple создает среду, в которой начинают появляться низкокачественные приложения, так как разработчикам просто неоткуда брать деньги на их модернизацию — всю прибыль забирает Apple.